На Дону выручка быстрорастущих компаний увеличилась в 2,7 раза

Доходы быстроразвивающихся компаний в Ростовской области увеличились в 2,7 раза: с 161,6 млн руб. в 2023 году до 436,2 млн руб. в 2024 году. В то же время число таких компаний в регионе выросло в 2,6 раза, со 134 до 350. Об этом сообщает «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По росту прибыли быстрорастущих компаний регион занял второе место среди регионов юга России. На первом месте — Краснодарский край, где в 2024 году было зарегистрировано 465 таких компаний, что в 2,9 раза превышает показатель 2023 года (157). Годовой рост выручки этих компаний в Краснодарском крае составил 85%: с 318,8 млн руб. в 2023 году до 588,6 млн руб. в 2024-м.

В СКФО по этому показателю первое место занял Ставропольский край. За год выручка подобных компаний увеличилась на 31%, с 90,9 млн руб. до 119 млн, а количество организаций возросло со 111 до 148. Ведущее место среди быстрорастущих предприятий региона занимает буденновская мебельная фабрика «Ошн Групп».

Наталья Белоштейн