В Ростове цены на однокомнатные квартиры выросли на 27% за год

За год стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 27%, достигнув 145 тыс. рублей. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на аналитиков федеральной сети агентств недвижимости «Этажи».

На первичном рынке жилья средняя цена квадратного метра увеличилась на 6,9%, достигнув 136,5 тыс. руб. На вторичном рынке рост составил всего 1,2%, и теперь средняя цена равна 132,6 тыс. руб. В результате разница в стоимости новостроек и готового жилья в Ростове сократилась до 3%, хотя год назад вторичное жилье было дороже на 2,7%.

Эксперты отмечают, что вторичный рынок недвижимости демонстрирует умеренные темпы роста из-за высоких ставок по ипотеке, что снижает покупательскую активность. Однако снижение ключевой ставки летом привело к увеличению интереса к покупке готового жилья осенью. В масштабах страны средняя стоимость квадратного метра в новостройках на 22,1% превышает цену на вторичном рынке.

Наталья Белоштейн