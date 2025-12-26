В КБР в 3 раза выросла выручка быстрорастущих компаний

Быстрорастущие компании Кабардино-Балкарии увеличили выручку почти втрое — с 6,6 млрд руб. в 2023 году до 19,8 млрд руб. в 2024-м. Это лучший показатель среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Число таких предприятий в республике выросло с 14 до 21, пишет «Эксперт Юг».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эксперты назвали лидером «Эльбрус Спиритс». Компания производит органический алкоголь на артезианской воде в Чегеме. Предприятие входит в реестр производителей органики вместе с «Премиум». Его водка Corn на кукурузной основе использует экстракты «Василек» для мягкого вкуса. Завод работает с 1991 года и поставляет продукцию по всей России.

Ставропольский край лидирует в СКФО по общему числу и выручки «газелей». Там выручка подскочила на 31% — с 90,9 млрд до 119 млрд руб. Количество компаний увеличилось с 111 до 148. Крупнейшая — мебельная фабрика «Ошн Групп» из Буденновска.

Дагестан показал удвоение выручки — с 25 млрд до 52 млрд руб. Число фирм выросло с 31 до 43. Выделяется кластер напитков: «Кизлярский коньячный завод», «Воды Рычал-Су», «Денеб». Регион входит в тройку России по приросту новых юрлиц и ИП в 2025 году — плюс 20% за 11 месяцев.

В Северной Осетии выручка достигла 12 млрд руб. (+40%), число компаний — 19. Карачаево-Черкесия насчитала 8 фирм с 11,8 млрд руб. (+72%). Ингушетия зафиксировала спад: выручка 6 компаний упала на 40% — с 2,4 млрд до 1,4 млрд руб.

Адыгея потеряла 45% выручки — с 28 млрд до 15,7 млрд руб. Причина — выбытие продавца подержанных авто «Юг-Авто Эксперт» из топ-10. Краснодарский край доминирует на юге России: 465 «газелей» (+2,9 раза), выручка 588,6 млрд руб. (+85%). Ростовская область на втором месте: выручка 436,2 млрд руб. (+2,7 раза), число фирм 350 (+2,6 раза).

В ЮФО и СКФО число «газелей» удвоилось — с 601 до 1356. Общая выручка выросла вдвое — с 777 млрд до 1,6 трлн руб., чистая прибыль — 98 млрд руб. В рейтинг вошли компании с выручкой свыше 120 млн руб. и ростом не менее 15% ежегодно пять лет без убытков. Оптовая торговля дала 41% выручки, АПК и пищепром — 12,2%, стройка — 11,4%. Рентабельность осталась на уровне 5–20%. Аналитики отмечают высокую динамику СКФО, несмотря на меньшие объемы по сравнению с ЮФО.

Станислав Маслаков