У электрички Ростов — Лихая появится новая остановка

С 5 января 2026 года на маршруте пригородного поезда № 6515 Ростов — Лихая, курсирующего в составе составного поезда №6515/6517 Ростов — Лихая — Кутейниково вводится стоянка на станции Развилка. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В связи с этим изменяется расписание поезда. Состав будет отправляться из Ростова в 15:49, в Развилку он прибудет в 16:08, а на станцию Лихая — в 18:47.

Как отметили в организации, поезд будет следовать со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.

Наталья Белоштейн