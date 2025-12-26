Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области в пожаре погибли два человека

В Гуково в пожаре погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Пожар произошел ночью на ул. 2-й Советской. При тушении огнеборцы обнаружили тела 49-летнего мужчины и его 21-летнего племянника. Огонь на 20 кв. м. ликвидировали 15 человек с привлечением пяти единиц техники»,— отметили в ведомстве.

Как установил дознаватель, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Наталья Белоштейн

