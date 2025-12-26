Мантуров: разработанные для «Посейдона» сплавы будут применять в нефтегазе

Россия планирует использовать материалы и сплавы, полученные при разработке безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» и стратегической крылатой ракеты «Буревестник», для производства нефтегазового оборудования. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, высокопрочные сплавы и материалы могут использоваться также в других гражданских сферах. «Порой сегодня гораздо быстрее происходит трансформация из гражданских технологий в военные,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС). — Можно использовать и при производстве нефтегазового оборудования ... и президент поговорил про космические программы».

21 октября состоялся самый продолжительный испытательный полет «Буревестника»: ракета находилась в воздухе около 15 часов и пролетела 14 тыс. км. 29 октября президент России Владимир Путин сообщил о тестах «Посейдона», подчеркнув, что средств его перехвата не существует. 17 декабря глава государства заявил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» прошли успешно, и комплексы продолжают совершенствоваться.