Израиль идет в психическую атаку

Израиль бьет тревогу из-за темпов восстановления ракетного арсенала Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последние дни активизировал консультации с военным командованием. Причиной стали разведданные, что Тегеран близок к возрождению своих запасов баллистических ракет, растраченных в ходе 12-дневной войны в июне. До конца этого года Нетаньяху планирует визит в США, чтобы донести до президента Дональда Трампа опасения по этому поводу. У Израиля уже готовы несколько сценариев новой операции против Ирана — теперь дело за Белым домом, который, как опасаются израильские официальные лица, может и не санкционировать новые удары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху активизировал консультации с военным командованием Израиля, сообщили источники новостной корпорации Kan вечером в воскресенье, 21 декабря. В центре дискуссий — проблема иранского военного потенциала, который, как считают израильские военные, близок к восстановлению. Ускоренное производство Исламской Республикой баллистических ракет волнует израильское правительство в настоящий момент больше, чем ее ядерные разработки, утверждают источники канала. По их словам, именно этому будут посвящены ожидающиеся до конца декабря переговоры между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом, которые пройдут в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нацеленную на объекты ядерной и военной промышленности Ирана. Несмотря на то что военная кампания, которая проводилась при прямой поддержке США, продолжалась 12 дней, она не достигла своих целей. Тегеран все еще обладает возможностью обогащать уран, его оборонная промышленность уже в ближайшее время выйдет на производство 3 тыс. баллистических ракет в год, а система ПВО скоро вернется на довоенный уровень, делятся своими оценками собеседники NBC. В связи с этим Израиль намерен представить США несколько сценариев войны. Их подробностей NBC не приводит.

Более того, в Израиле считают, что Иран готов напасть первым.

По словам источников Axios, знакомых с ситуацией, в минувшие выходные Израиль предупредил США, что серия учений, которые в этом месяце проводит Корпус стражей Исламской революции, может оказаться подготовкой к нападению на Израиль. «Вероятность иранской атаки составляет менее 50%, но никто не хочет брать на себя риск и утверждать, что это всего лишь учения»,— пояснил один из израильских источников Axios. По его словам, такие же опасения у разведсообщества еврейского государства возникали шесть недель назад, когда на территории Ирана были зафиксированы передвижения ракетных пусковых установок. Однако тревога тогда оказалась ложной.

То, что война с Ираном может повториться, косвенно допустил, выступая 21 декабря, глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. «Иран финансировал и вооружал удушающее кольцо вокруг Израиля (имеются в виду радикальные группировки, действующие в соседних с Израилем странах.— “Ъ”) и стоял за планами по его уничтожению»,— заявил военачальник. По его словам, израильские военные будут наносить удары по противнику «везде, где это потребуется — как на ближнем, так и на дальнем фронте». Последняя угроза относилась к Ирану, который находится от Израиля на расстоянии примерно 1,7 тыс. км.

Многое упирается в готовность США поддержать израильскую операцию.

В ночь на 22 июня, во время 12-дневной войны, Вашингтон сбросил мощные противобункерные бомбы на ядерные объекты Тегерана, находившиеся глубоко под землей. Сейчас же администрация господина Трампа полагает, что вопрос решен и Исламская Республика уже не представляет особой угрозы. В разговоре с Kan израильские официальные лица выразили сомнение, что власти США санкционируют новые боевые действия из-за вероятности новой эскалации на Ближнем Востоке.

Как считает директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» в израильском Институте национальной безопасности (INSS) Раз Циммт, правительство Нетаньяху слишком переоценивает Иран. Тегеран не будет провоцировать противников, пока не убедится в успешном восстановлении своих систем ПВО и запаса баллистических ракет, написал эксперт в соцсети X. «Этот процесс начался, но он еще далек от того, чтобы обеспечить Ирану широкие возможности для новой кампании против Израиля,— указал господин Циммт.— Как минимум дважды за последние месяцы Израиль дал алармистскую интерпретацию военной активности, которая происходит в Иране, по-видимому, в рамках учений или усилий по повышению готовности к потенциальному израильскому удару».

Как отмечает эксперт, неточность в оценках может привести к случайной военной ошибке, которая станет спусковым крючком для новой войны между Ираном и Израилем. «Если в ближайшем будущем не будет найдено решение, позволяющее достичь взаимопонимания между Ираном и США (по ядерной и ракетной программам Исламской Республики.— “Ъ”), новая война станет лишь вопросом времени, даже если ни одна из сторон этого не желает»,— резюмировал господин Циммт.

Нил Кербелов