Школьница перевела 2,5 млн рублей на счета мошенников в Новороссийске

В Новороссийске жертвой дистанционных мошенников стала 15-летняя школьница, которая перевела аферистам около 2,5 млн руб. родительских накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подростку позвонил неизвестный человек и представился сотрудником службы технической поддержки одного из порталов в сети. Он заявил, что девочку пытаются взломать, и для защиты аккаунта необходимо продиктовать код из смс-сообщения.

Как только школьница назвала поступивший код, ей поступила информация об угрозе возбуждения уголовного дела в отношении родителей якобы за финансирование деструктивных организаций на территории недружественной страны. Девочку убедили «задекларировать» все имеющиеся денежные средства и в срочном порядке установить приложение с инструкцией для дальнейших действий.

По видеосвязи подставной сотрудник правоохранительных органов шантажировал подростка, заставив перевести все имеющиеся наличные деньги родителей. В полиции сообщили, что школьница нашла ключ от родительского сейфа, взяла там сбережения, вызвала такси и уехала в Краснодар. Через банкомат в краевой столице девочка внесла несколькими платежами порядка 2,5 млн руб. на счета мошенников. Вернувшись домой, она рассказала о случившемся матери.

Следственное подразделение УМВД Новороссийска возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводится расследование.

София Моисеенко

