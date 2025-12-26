Олег Дерипаска избран президентом Федерации хоккея с мячом России

В Москве состоялась внеочередная выборная конференция Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Новым президентом организации единогласно избран бизнесмен Олег Дерипаска, который был единственным кандидатом.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

11 декабря на 78-м году жизни скончался президент ФХМР Борис Скрынник, занимавший эту должность с 2009 года. Исполком организации рекомендовал на пост бывшего главного тренера сборной России по хоккею с мячом Сергея Мяуса, однако он снял свою кандидатуру в пользу господина Дерипаски.

На пост главы ФХМР Олега Дерипаску выдвинули ряд региональных федераций по хоккею с мячом. Министерство спорта России поддержало его кандидатуру. «Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий — работа предстоит сложная. Я рассчитываю на командную работу — с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками»,— приводит слова господина Дерипаски «РИА Новости».

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что одной из главных задач нового президента ФХМР является возвращение российских сборных на международную арену. Также он назвал избрание Олега Дерипаски «правильным решением в интересах развития этого традиционного в нашей стране вида спорта».

Таисия Орлова