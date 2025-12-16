Базовый элемент русского хоккея

Возникший в прошлом году в отечественном спорте тренд доверять управление федерациями видным представителям деловых кругов продолжит назначение президентом Федерации хоккея с мячом России Олега Дерипаски. Предпринимателю достанется очень специфический вид спорта. Пользующийся огромной популярностью в некоторых российских регионах, он долго считался безусловной спортивной гордостью страны, но в последнее время ассоциируется во многом с проблемами — падением востребованности и медийности, судейскими скандалами, финансовыми трудностями клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска столкнулся с «настойчивой просьбой» стать президентом Федерации хоккея с мячом России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Дерипаска столкнулся с «настойчивой просьбой» стать президентом Федерации хоккея с мячом России

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информационные агентства ТАСС и «РИА Новости» распространили заявление министра спорта РФ Михаила Дегтярева, посвященное назначенной на 26 декабря внеочередной конференции Федерации хоккея с мячом России (ФХМР, этот вид также называют «бенди» или «русский хоккей»). На ней будет избран новый президент ФХМР. Прежний — Борис Скрынник, который руководил структурой с 2009 года, скончался 11 декабря. Выяснилось, что имя его преемника уже известно.

Михаил Дегтярев сообщил, что «ряд регионов выдвинул на этот пост предпринимателя, мецената Олега Владимировича Дерипаску», подчеркнув, что «Министерство спорта России поддерживает кандидатуру».

Комментируя будущее назначение, господин Дегтярев напомнил, что «русский хоккей в нашей стране любят, в него в общей сложности играют более 50 тыс. человек, а смотрят — сотни тысяч, а иногда и миллионы», и сказал, что «изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды, в том числе в регионах».

Основателя компании «Базовый элемент», одного из лидеров отечественного бизнеса, министр охарактеризовал как «человека, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей»: «Он финансирует программы поддержки детско-юношеского спорта в регионах и крупнейшие спортивные инфраструктурные проекты, в том числе к Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станет хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта».

Михаил Дегтярев, включив в список актуальных задач ФХМР, находящейся, как и почти все российские спортивные организации, с 2022 года под международными санкциями, «возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди по участию спортивных сборных команд России по хоккею с мячом в международных соревнованиях», отметил, что, по его мнению, господин Дерипаска «освежит команду, привнесет новые подходы и технологии в управление русским хоккеем».

Это кадровое решение продолжит появившийся в российской спортивной отрасли в прошлом году, как раз после того, как ее возглавил Михаил Дегтярев, тренд. Он заключается в том, чтобы доверять управление федерациями видным представителям отечественных деловых кругов.

В рамках этого тренда должность президента Федерации гимнастики России досталась главе РЖД Олегу Белозерову, Федерации водных видов спорта России — совладельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, Всероссийской федерации легкой атлетики России — председателю Промсвязьбанка Петру Фрадкову, Федерации тяжелой атлетики России — главе инвестиционной группы «Марафон» Александру Винокурову. Источник “Ъ” в спортивном руководстве страны, рассказал, что, услышав об идее работы в хоккее с мячом, Олег Дерипаска «сначала предлагал назначить в федерацию своих людей», но столкнулся с «настойчивой просьбой стать президентом лично».

Господин Дерипаска будет курировать очень специфический вид. Хоккей с мячом долго был предметом безусловной гордости СССР, а затем и России. По сути, она сохранила ранг безусловного флагмана в бенди, только в этом веке выиграв 11 чемпионатов мира. У шведов, единственных достойных российских конкурентов, достижения скромнее. При этом перечисления международных успехов недостаточно для понимания статуса хоккея с мячом. Удивительно, но, не пользуясь спросом в мегаполисах, в целом ряде регионов — Хабаровском крае, Хакасии, Красноярском крае, Архангельской, Кировской, Кемеровской областях — он либо занимает первое место по популярности, либо борется за него, скажем, с футболом и хоккеем с шайбой.

При этом хоккей с мячом в последние несколько лет превратился в вид, полный проблем.

Отчитываясь весной этого года о показателях очередного чемпионата страны, завершившегося победой кемеровского «Кузбасса», ФХМР зафиксировала рекордную за девять лет среднюю посещаемость матчей турнира — 2021 зритель. Но на самом деле цифра выглядит чрезвычайно скромной для тех, кто внимательно следил за бенди, допустим, 20 лет назад и помнит, что встречи ведущих команд часто собирали на трибунах десятки тысяч человек. Довольно низок интерес к хоккею с мячом у федерального телевидения.

Участники чемпионата нередко сталкиваются с катастрофическими финансовыми сложностями. Из-за них перед стартом текущего первенства элитный дивизион покинули иркутский «Байкал-Энергия» и мурманский «Мурман» и чуть не покинул знаменитый архангельский «Водник». А эксперты и выдающиеся ветераны вроде Сергея Ломанова постоянно обращают внимание на странное судейство и возникающие из-за него скандалы. Ранее уже обращал внимание на эти проблемы и Михаил Дегтярев, который говорил, что «очень важному для страны виду» «не хватает зрелищности и грамотного медийного сопровождения даже на уровне Суперлиги».

Алексей Доспехов