«Магнит» снимет с продажи всю продукцию поставщика «Алое вера»

Сеть магазинов «Магнит» в течение нескольких часов снимет с продажи всю продукцию поставщика, отправившего партию напитка «Алое вера» с обнаруженным содержанием ацетона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алое вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в четырех бутылках напитка выявлен ацетон. Проверку провели сотрудники московского «Магнита», вскрыв всю партию.

Пресс-служба сети уточнила, что в ближайшее время планируется лабораторный анализ продукции на соответствие нормам качества. Кроме того, компания взаимодействует с поставщиком для выяснения обстоятельств инцидента и проведения внеплановой проверки производства.

Вячеслав Рыжков