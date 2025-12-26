Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд подтвердил законность продажи активов Вячеслава Цеповяза при банкротстве

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) подтвердил законность продажи активов участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза за 5,2 млрд руб. в рамках банкротной процедуры. Ранее тот жаловался на то, что они проданы по заниженной цене аффилированному с кредитором лицу и с нарушением процедуры. Соответствующее решение размещено в арбитражной картотеке.

Фото: mzk1.ru

Процедура реализации имущества должника была введена в отношении Вячеслава Цеповяза в 2023 году. Ключевым кредитором должника является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М», которая выкупила требования у предпринимателя Николая Захарова (Гордика), вытекающие из его прав на компенсацию за отнятый бизнес у него бизнес.

Имущество Вячеслава Цеповяза, проданное на торгах, включает в себя 93 земельных участка, а также 100% доли в уставном капитале ООО ОПХ «Слава Кубани». В начале года они были приобретены на банкротных торгах компанией ООО «Торговый дом Мельник» за 2,52 млрд руб.

Однако господин Цеповяз оспорил эти торги, потребовав признать их и последующий договор купли-продажи недействительными. Его юристы заявили, что имущество продано по заниженной цене, покупатель является аффилированным лицом одного из кредиторов, а кроме того, не было соблюдено преимущественное право покупки, предусмотренное для сельхозимущества.

В середине сентября Арбитражный суд Краснодарского края признал сделку законной. Но господин Цеповяз продолжил оспаривать ее в апелляции. Однако коллегия 15ААС пришла к выводу, что фактически его доводы являются скрытой формой обжалования судебных актов, вынесенных не в его пользу, и отказал ему.

Вячеслав Цеповяз в настоящее время отбывает 20-летний срок за преступления в составе банды кущевской группировки, которая стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2018 году Вячеслав Цеповяз оказался в центре скандала, связанного с публикацией снимков из колонии в Амурской области, на которых он был запечатлен за накрытым столом с красной икрой, крабами, а также рядом с мангалом для шашлыка.

Андрей Петров

