ХК «Сочи» в овертайме проиграл «Северстали»

Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце в овертайме уступил местной «Северстали» в матче 36-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В этом сезоне соперники решают разные задачи. Сочинцы находятся в нижней части турнирной таблицы, а череповчане могли вплотную приблизиться к первому месту в случае победы в этом матче. В последней выездной встрече в этом году южане открыли счет в дебюте благодаря Дмитрию Кагарлицкому. На 15-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями Кирилла Танкова. Однако еще до перерыва «леопарды» вновь вышли вперед после точного броска Ноэля Хефенмайера.

На 25-й минуте нападающий «Северстали» Руслан Абросимов в большинстве нашел брешь в обороне оппонентов — 2:2. В середине второго периода отличился американский форвард «Сочи» Макс Эллис. За пять минут до конца третьего отрезка Илья Иванцов восстановил паритет. Основное время завершилось вничью — 3:3. В овертайме канадец Томас Грегуар помог «Северстали» склонить чашу весов в свою пользу. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 3:4.

После 36 матчей «черноморцы» имеют в активе 26 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 28 декабря на своем льду против СКА из Санкт-Петербурга. Будущий соперник с 43 баллами идет на восьмом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев