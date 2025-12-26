Дело об убийстве и сексуальном насилии в Сочи спустя 20 лет передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего фигуранта дела, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенными в Адлерском районе Сочи в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в конце августа 2004 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 19-летней жительницы Нижегородской области с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако установить причастное лицо на тот момент не удалось. Вместе с тем при осмотре места происшествия были изъяты биологические следы, по которым в ходе экспертизы сформировали ДНК-профиль неизвестного мужчины.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы дела и вещественные доказательства были повторно проанализированы следователем-криминалистом краевого управления СКР. Установленный ранее ДНК-профиль направили на дополнительную проверку в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате было выявлено совпадение с биологическим материалом мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление, что позволило установить его личность.

Во взаимодействии с подразделениями МВД были установлены связи и круг общения обвиняемого, а также его местонахождение. Мужчину задержали на территории Абинского района Краснодарского края. По версии следствия, в ночь на 24 августа 2004 года он познакомился с потерпевшей, после чего совершил в отношении нее преступления, а затем убил, пытаясь скрыть содеянное.

В ходе следственных действий обвиняемый признал вину и подтвердил показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик