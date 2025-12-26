«Спартак» продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

Московский футбольный клуб продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Зобнин (справа)

«Счастлив и горд. Спасибо клубу за доверие! Со своей стороны постараюсь отдать ''Спартаку'' все, что способен»,— сказал Зобнин, который с прошлого сезона является капитаном команды. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что опыт футболиста «чрезвычайно важен для коллектива».

Роману Зобнину 31 год. Он выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе столичного клуба полузащитник стал чемпионом России (2017), обладателем Кубка (2022) и Суперкубка страны (2017). Всего за команду Зобнин провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах.

Таисия Орлова