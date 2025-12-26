Курорт «Красная Поляна» рассчитывает принять до 1,5 млн туристов в 2025 году

По итогам 2025 года курорт «Красная Поляна» прогнозирует сохранение годового турпотока на уровне 1,5 млн гостей. Данный показатель соответствует результатам предыдущего периода и поддерживается круглогодичным спросом, включая зимний сезон и межсезонье, сообщил заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов в ходе общения с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В то же время, согласно экспертной оценке, стоимость зимнего отдыха на курортах Сочи в текущем сезоне увеличилась в среднем на 7–10%. Средний чек пакетной поездки, включающей перелет, проживание вблизи подъемников и ски-пасс, составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека. Наблюдается дивергенция в динамике ключевых сегментов: при сохранении роста прибрежного кластера на 3–4%, горнолыжное направление демонстрирует временное снижение спроса на 8–10%, что эксперты связывают с поздним стартом сезона катания и высокой зависимостью от погодных условий.

Ценовой фактор остается основным ограничителем роста спроса, при этом отмечается устойчивый тренд на смещение части туристического потока с пиковых новогодних дат на период с середины января по середину февраля, когда стоимость размещения и услуг может быть ниже на 30–50%. Подтверждением тенденции служит увеличение на 15% доли бронирований с датами заезда после 5 января.

На рынке фиксируются изменения в потребительском поведении: отмечаются как сокращение длительности поездок при выборе более высокого класса размещения, так и обратная стратегия — увеличение сроков пребывания при бронировании экономичных вариантов. Эксперты также выделяют операционные риски, связанные с высокой нагрузкой на инфраструктуру в пиковые периоды из-за разнородного состава гостей.

В целом участники рынка ожидают умеренный рост показателей зимнего сезона в Сочи в пределах 3–5%, при условии благоприятных погодных факторов. Ключевыми задачами для курортов остаются управление ценообразованием, оптимизация инфраструктурной нагрузки и адаптация к изменяющимся моделям спроса.

Мария Удовик