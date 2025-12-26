Корпоративный спор владельцев Восточного рынка в Краснодаре пересмотрят
Верховный суд РФ отклонил жалобу Чана Нгока Динема на исключение Галины Якиной из ООО «УК "Восточный рынок"». Судебный акт опубликован на портале kad.arbitr.ru.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
ООО «Управляющая компания "Восточный рынок"» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 марта 2003 года. В состав участников входят: гражданин Вьетнама Чан Нгок Динь с долей 57,38%, Александр Ерещенко — 22,13% и Галина Якина — 20,49%. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 года составила 88 млн руб., чистая прибыль — 25,5 млн руб., что вдвое меньше показателя 2023 года (56,6 млн руб.). ООО УК «Восточный рынок» управляет Восточным рынком на улице Стасова в Краснодаре.
Согласно материалам дела, корпоративный конфликт начался в августе 2022 года, когда Чан Нгок Динь подал иск против Галины Якиной, обвинив ее в действиях, которые препятствуют работе ООО «УК "Восточный рынок"». В ответ госпожа Якина потребовала исключить из общества самого истца.
По утверждению Чана Нгок Диня, ответчица распространяла недостоверные сведения о деятельности компании и подавала необоснованные заявления о возможных нарушениях закона. Это приводило к многочисленным проверкам, которые мешали работе организации. Все проверки завершились отказами в возбуждении уголовных дел.
Галина Якина также инициировала множество судебных разбирательств с участием управляющей компании, отмечается в исковом заявлении. Она оспаривала решения собрания участников ООО, включая смену руководства. Суды вводили обеспечительные меры, в результате компания не могла пользоваться банковскими услугами и подавать отчетность.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования об исключении Галины Якиной из состава участников общества, указав, что парализация деятельности общества из-за постоянных судебных дел разрушает компанию и снижает ее прибыль. Апелляционная инстанция поддержала это решение.
Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на пересмотр. Суд отметил, что нижестоящие инстанции не оценили должным образом доводы сторон о наличии оснований для исключения участника и степени вины каждого из них. По мнению окружного суда, не были исследованы обстоятельства наступления негативных последствий для общества и не указано, какими доказательствами подтверждается невозможность осуществления деятельности.
«Суд апелляционной инстанции без обоснования согласился с выводами суда первой инстанции о том, что инициирование судебных дел деструктивно влияет на деятельность общества, разрушает его и уменьшает его доход и прибыль»,— сказано в постановлении окружного суда.