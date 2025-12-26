Корпоративный спор владельцев Восточного рынка в Краснодаре пересмотрят

Верховный суд РФ отклонил жалобу Чана Нгока Динема на исключение Галины Якиной из ООО «УК "Восточный рынок"». Судебный акт опубликован на портале kad.arbitr.ru.

ООО «Управляющая компания "Восточный рынок"» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28 марта 2003 года. В состав участников входят: гражданин Вьетнама Чан Нгок Динь с долей 57,38%, Александр Ерещенко — 22,13% и Галина Якина — 20,49%. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 года составила 88 млн руб., чистая прибыль — 25,5 млн руб., что вдвое меньше показателя 2023 года (56,6 млн руб.). ООО УК «Восточный рынок» управляет Восточным рынком на улице Стасова в Краснодаре.

Согласно материалам дела, корпоративный конфликт начался в августе 2022 года, когда Чан Нгок Динь подал иск против Галины Якиной, обвинив ее в действиях, которые препятствуют работе ООО «УК "Восточный рынок"». В ответ госпожа Якина потребовала исключить из общества самого истца.

По утверждению Чана Нгок Диня, ответчица распространяла недостоверные сведения о деятельности компании и подавала необоснованные заявления о возможных нарушениях закона. Это приводило к многочисленным проверкам, которые мешали работе организации. Все проверки завершились отказами в возбуждении уголовных дел.

Галина Якина также инициировала множество судебных разбирательств с участием управляющей компании, отмечается в исковом заявлении. Она оспаривала решения собрания участников ООО, включая смену руководства. Суды вводили обеспечительные меры, в результате компания не могла пользоваться банковскими услугами и подавать отчетность.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования об исключении Галины Якиной из состава участников общества, указав, что парализация деятельности общества из-за постоянных судебных дел разрушает компанию и снижает ее прибыль. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на пересмотр. Суд отметил, что нижестоящие инстанции не оценили должным образом доводы сторон о наличии оснований для исключения участника и степени вины каждого из них. По мнению окружного суда, не были исследованы обстоятельства наступления негативных последствий для общества и не указано, какими доказательствами подтверждается невозможность осуществления деятельности.

«Суд апелляционной инстанции без обоснования согласился с выводами суда первой инстанции о том, что инициирование судебных дел деструктивно влияет на деятельность общества, разрушает его и уменьшает его доход и прибыль»,— сказано в постановлении окружного суда.

Наталья Решетняк