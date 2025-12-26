Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани определили приоритетные креативные индустрии

Министерство экономики Краснодарского края утвердило перечень приоритетных креативных индустрий региона. Соответствующий приказ, опубликованный на сайте краевой администрации, вступил в силу 25 декабря 2025 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В список включены 26 направлений, среди которых производство кино- и телевизионного контента, деятельность рекламных агентств, разработка программного обеспечения, выпуск изделий народных художественных промыслов, а также работа ресторанов и кафе с полным обслуживанием. Формирование перечня стало продолжением работы региональных властей по институционализации креативного сектора.

Ранее, в октябре 2025 года, в крае были утверждены критерии отнесения бизнеса к субъектам креативных индустрий. В их числе — вклад отрасли в экономику и темпы ее развития не ниже 10%, влияние на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и соответствие национальным целям развития. В декабре власти приступили к созданию единого реестра участников креативной экономики. Ключевыми условиями включения стали регистрация в России, соответствие федеральному законодательству, отсутствие иностранного участия и статуса иностранного агента, а также непричастность к экстремистской деятельности.

По данным региональных властей, к декабрю в Краснодарском крае насчитывается около 20 тыс. представителей креативных индустрий, совокупный вклад которых в экономику региона за год превысил 132 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

