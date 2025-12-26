Лурье решила взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру в Хамовниках

Полина Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной деньги, потраченные на судебные споры о праве собственности на квартиру в центре Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Лурье

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Полина Лурье

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн руб. Однако вскоре артистка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенников. Изначально суд вернул артистке право на недвижимость, однако 16 декабря Верховный суд признал собственником Полину Лурье. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках до 10 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лариса Долина съедет на каникулах».