Центр подготовки футболистов в Ярославле построят из деревянных CLT-панелей

В Ярославле здание учебно-тренировочного корпуса для регионального центра Российского футбольного союза (РФС) на базе ФК «Шинник» возведут с использованием деревянных CLT-панелей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в BN Group (ООО «Бизнес-Недвижимость»).

В компании рассказали, что проект подготовил проектный институт «БАЗИС», входящий в состав BN Group. Корпус будет двухэтажным, общая площадь — 4,1 тыс. кв.м. Там разместят раздевалки, медкабинет, лекторий для теоретических занятий и пресс-конференций, административные помещения, тренерские, гараж для спецтехники. Проект также включает благоустройство прилегающей территории с организацией пешеходных связей и уличного освещения.

«Строительство ведется с использованием CLT-панелей — современного экологичного материала на основе перекрестно-склеенной древесины. Фасад здания — вентилируемый с HPL-облицовкой и минераловатным утеплителем, кровля — металлическая скатная»,— сообщили в компании.

Деревянные CLT-панели выдерживают высокие нагрузки и прочны для несущих конструкций, скорость возведения при этом в 2,5 раза выше по сравнению с «классической железобетонной технологией», отмечали в Минстрое в 2023 году. Проект уже получил положительное заключение экспертизы.

В компании отметили, что сборка домокомплекта займет 45 рабочих дней. В декабре 2025 года застройщик, компания ООО «Енго», вышел на строительную площадку. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2026 года.

Здание строят в Красноперекопском районе Ярославля рядом с Петропавловским парком между двумя искусственными полями, построенными в 2024 году в рамках первой очереди. Реализуют проект на средства Российского футбольного союза.

BN Group входит в группу компаний ПАО «АФК “Система”». Является единственным fee-девелопером (компания, которая выполняет работы по реализации объекта, не будучи его собственником) индустриального деревянного домостроения в России, включая малоэтажные многоквартирные дома, коммерческие объекты и отельно-гостиничную инфраструктуру. В состав компании входят деревообрабатывающее предприятие — Сокольский ДОК (Segezha Group), проектный институт «Базис», генеральный подрядчик «CLT-Девелопмент».

Алла Чижова