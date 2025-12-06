В Ярославле начался второй этап строительства центра подготовки футболистов
В Красноперекопском районе Ярославля рядом с Петропавловским парком стартовал второй этап строительства регионального центра Российского футбольного союза (РФС) на базе ФК «Шинник». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле 2024 года открыли первую очередь центра подготовки футболистов РФС. Были построены два искусственных поля с подогревом и освещением.
По словам губернатора, между этими полями появится административно-хозяйственное здание, в котором разместят раздевалки, тренажерный зал, учебный класс, медицинский кабинет. Рядом со зданием установят сборно-разборные трибуны, а также обустроят подъезды и площадку для стоянки автобусов. Строительные работы планируют завершить в июле-сентябре 2026 года.
«Этот значимый проект реализуется при поддержке РФС и направлен на создание современной, качественной спортивной инфраструктуры. Центр станет мощной базой для подготовки юных футболистов "Шинника" и позволит проводить тренировки и соревнования в комфортных, технологичных условиях круглый год»,— прокомментировал господин Евраев.