В Сочи перед учебными стрельбами включат звуковое оповещение

В Сочи 26 декабря запланировано проведение учебных стрельб в акваториях морских портов. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, мероприятия пройдут в Морском порту Сочи до 12:00, а также в 18:30 и в период с 20:00 до 23:00. Дополнительно в 12:40 учебные стрельбы состоятся в акватории Имеретинского морского порта.

Перед началом мероприятий предусмотрено речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркнув, что тренировки носят плановый характер и направлены на отработку действий по обеспечению безопасности.

Информация о проведении учений появилась на фоне сообщений Министерства обороны Российской Федерации о работе сил противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе восемь дронов были сбиты над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Наибольшее количество перехватов зафиксировано над Волгоградской областью, где уничтожены 34 беспилотника, а также над Ростовской областью — 23 аппарата. Еще пять БПЛА были сбиты над Калужской областью и пять — над территорией Республики Крым. В Московском регионе силы ПВО уничтожили три беспилотника, включая один, направлявшийся в сторону Москвы. Над акваторией Черного моря перехвачены три летательных аппарата.

Кроме того, два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, по одному — над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря. В Минобороны подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Мария Удовик