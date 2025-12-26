Илья Обабков: кампус УрФУ должен выйти в окупаемость до 2029 года

Доходы кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском должны превысить расходы объекта до 2029 года включительно, рассказал в интервью «Ъ-Урал» и.о. ректора Илья Обабков. Ранее, в сентябре, президент вуза Виктор Кокшаров заявил, что кампус является «тяжелой ношей по обслуживанию». «У университета огромная финансовая дыра. В ближайший год у нас минус 533 млн руб. из-за кампуса, в следующем году — минус 1,3 млрд руб.»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Обабков признал, что в последующие годы расходы на содержание кампуса будут превышать 1 млрд руб. в год. И.о. ректора подчеркнул, что для увеличения доходов объекта планируется повысить производительность труда во всем УрФУ и создавать серийные фабрики в сферах ИТ, электроники, микроэлектроники, цифрового инжиниринга, цифрового машиностроения и медицинского приборостроения вокруг кампуса. «В результате общежития на 8,5 тыс. студентов и строящийся район Новокольцовский на 65 тыс. человек, МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и экосистема создадут новый центр города. Мы видим мировые прецеденты, что возведение подобной инфраструктуры приносит синергетический эффект кратного роста — на него мы и настроены»,— пояснил Илья Обабков.

Строительство кампуса УрФУ началось в 2020 году. В рамках первой очереди в 2023 году в Новокольцовском открыли пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих (общая площадь 218,4 тыс. кв. м), общественный центр на 2,1 тыс. обучающихся (35,2 тыс. кв. м), медицинский центр (7,42 тыс. кв. м), тренировочное поле (9,6 тыс. кв. м) и дворец водных видов спорта (60 тыс. кв. м). В декабре 2025 года на территории завершили строительство второй очереди кампуса, которая обошлась в 21,6 млрд руб.: здание Института экономики и управления на 3,6 тыс. студентов (35,8 тыс. кв. м), Института радиоэлектроники и информационных технологий на 4,1 тыс. студентов (40,3 тыс. кв. м) и специализированного учебно-научного центра на 1,1 тыс. обучающихся и слушателей (24 тыс. кв. м).

Господин Обабков подчеркнул, что к 2030 году бюджет УрФУ должен увеличиться с 17,8 млрд до 30 млрд руб. в том числе за счет развития экосистемы в Новокольцовском после ввода в эксплуатацию всех объектов кампуса.

Василий Алексеев