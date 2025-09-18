Власти Екатеринбурга освободят кампус УрФУ от земельного налога до 2027 года

Уральский федеральный университет (УрФУ) освободят от уплаты земельного налога за образовательные объекты на территории кампуса вуза в Новокольцовском в 2025-2026 годах. Соответствующее решение поддержали члены комиссии думы Екатеринбурга по бюджету. Как пояснил директор департамента землепользования администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов, объем выпадающих доходов городской казны составит 9,76 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здания общежитий кампуса УрФУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здания общежитий кампуса УрФУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент УрФУ Виктор Кокшаров подчеркнул, что кампус вуза на территории в 59 га является «тяжелой ношей по обслуживанию». «У университета огромная финансовая дыра. В ближайший год у нас минус 533 млн руб. из-за кампуса, в следующем году — минус 1,3 млрд руб.»,— добавил он.

Господин Кокшаров заверил депутатов, что руководство вуза намерено к 2034 году «выйти в плюс и свести к нулю убытки» кампуса. «Сегодня мы перекладываем средства из одного кармана в другой и покрываем убытки за счет основной деятельности университета. Разработали комплекс мер по получению доходов, но эксплуатация тех же общежитий убыточна в силу особенности налогового законодательства. За комнату в общежитии имущественный налог больше, чем за элитную квартиру. Мы вынуждены с этим смиряться»,— пожаловался он.

Виктор Кокшаров добавил, что УрФУ направит сэкономленные 9,76 млн руб. на повышение зарплат сотрудников вуза и на увеличение налоговых отчислений в городской бюджет. «Только платежи НДФЛ в бюджет Екатеринбурга от университета составили 174 млн руб. В период с 2026 по 2036 год кампус даст 3 млрд дополнительных налоговых отчислений, если смотреть в целом, то платежи по НДФЛ увеличиваются, в этом году на 255 млн руб. в составе 1,26 млрд руб., в 2026 году — 1,32 млрд руб.»,— сказал он.

Окончательное решение о предоставлении льготы УрФУ депутаты примут на очередном заседании Екатеринбургской городской думы.

Ранее депутаты освободили вуз от уплаты земельного налога за кампус в 2024 году на 1,3 млн руб. Вуз также попросил предоставить льготу в 5,1 млн руб. на 2025 год, однако получил отказ из-за отсутствия «точных расчетов». «Мы примем с благодарностью, признательностью и смирением решение освободить УрФУ от земельного налога на 2024 год»,— сказал тогда первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

Василий Алексеев