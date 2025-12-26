ФСБ задержала 18-летнюю девушку за подготовку теракта в Ставрополе

Сотрудники ФСБ в Ставрополе задержали 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая по заданию украинских спецслужб готовила теракт против военнослужащего. Об этом сообщает «Ъ».

По версии следствия, девушка 2007 года рождения планировала подорвать автомобиль военного. Как сообщили в ФСБ, она попала под влияние телефонных мошенников, которые склонили ее к преступлению под мнимой угрозой уголовного преследования.

Согласно материалам дела, подозреваемая собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 г тротила. Взрывное устройство планировалось закрепить на машине, припаркованной рядом с войсковой частью.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном хранении взрывных устройств.

В Центре общественных связей ФСБ призвали российских граждан к бдительности. Ведомство подчеркнуло, что спецслужбы Украины ищут в социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

В октябре сотрудники ФСБ задержали мужчину, который оставил коляску с взрывчаткой у остановки в Ставрополе. В результате ЧП ранения ног получила местная жительница.

Тат Гаспарян