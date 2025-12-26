ФСБ: 18-летняя девушка хотела взорвать машину военнослужащего в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали девушку, которую подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, жительница Краснодарского края 2007 года рождения «по заданию спецслужб киевского режима» собиралась подорвать автомобиль военнослужащего.

Девушка «попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования» к преступлению, заявили в ФСБ. Согласно материалам дела, она собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 г тротила. СВУ планировалось закрепить на автомобиле, припаркованном «вблизи войсковой части».

Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).

В Центре общественных связей ФСБ призвали российских граждан к бдительности. Там подчеркнули, что спецслужбы Украины ищут в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.