По факту взрыва в Ставрополе ФСБ возбудила уголовное дело о теракте

В связи со взрывом на троллейбусной остановке в Ставрополе региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о теракте (ст.205 УК). Об этом сообщает «Ъ».

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство в урну заложил мужчина, который произвел его дистанционный подрыв. В инциденте, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» ранения ног получила местная жительница.

По некоторым данным, исполнитель преступления уже задержан, его показания повлияли на квалификацию инцидента. Взрыв якобы был произведен в целях устрашения военнослужащих — рядом с остановкой дислоцирован десантно-штурмовой полк, принимающий активное участие в СВО.

Наталья Белоштейн