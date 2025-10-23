По факту взрыва в Ставрополе ФСБ возбудила уголовное дело о теракте
В связи со взрывом на троллейбусной остановке в Ставрополе региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о теракте (ст.205 УК). Об этом сообщает «Ъ».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство в урну заложил мужчина, который произвел его дистанционный подрыв. В инциденте, как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» ранения ног получила местная жительница.
По некоторым данным, исполнитель преступления уже задержан, его показания повлияли на квалификацию инцидента. Взрыв якобы был произведен в целях устрашения военнослужащих — рядом с остановкой дислоцирован десантно-штурмовой полк, принимающий активное участие в СВО.