Московская компания установит цирк-шапито в Белгороде за 100 млн рублей

В Белгороде не состоялся аукцион на установку цирка-шапито из-за того, что на него заявилась только одна компания — московское ООО «Пролэнд груп» Андрея Морыганова. Комиссия тендера решила заключить договор с фирмой как с единственным участником по начальной цене 100,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

С даты заключения договора до 15 мая 2026 года победителю аукциона предстоит установить цирк-шапито, рассчитанный на 1,1 тыс. зрителей, и три палатки длиной 15 м и шириной 10 м. При этом две из них должны иметь переход в основное шапито, а третья, предназначенная для артистов, размещаться отдельно. Параллельно необходимо собрать разборные конструкции манежа, барьера и подиума, а также смонтировать систему освещения из 80 прожекторов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Пролэнд груп» зарегистрировано в Москве в октябре 2017 года для торговли оптовой радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Шамиль Сидаков. Учредитель — Андрей Морыганов. В 2024 году компания получила выручку 711 млн руб. и чистую прибыль 79 млн руб.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что здание Воронежского цирка после реконструкции планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Работы на объекте ведутся с весны 2024 года. В ноябре стало известно о проверке хода реконструкции областной прокуратурой.

Кабира Гасанова