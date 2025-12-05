В Белгороде планируют установить цирк-шапито за 100 млн рублей

Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило аукцион на монтаж цирка-шапито на улице Королева в Белгороде. Начальная стоимость договора — 100,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз цирка-шапито в Белгороде

Фото: из аукционной документации Эскиз цирка-шапито в Белгороде

Фото: из аукционной документации

Победителю тендера с даты заключения соглашения до 15 мая 2026 года предстоит установить цирк-шапито со зрительным залом на 1,1 тыс. человек, поставить три палатки длиной 15 м и шириной 10 м, в том числе две с переходом в шапито и одну отдельно стоящую для артистов, оборудовать разборные манеж, барьер и подиум, а также поставить 80 прожекторов. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев.

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 22 декабря, итоги подведут 25-го.

На этой неделе стало известно, что здание Воронежского государственного цирка после реконструкции планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Ремонт объекта идет с весны 2024-го. В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что региональная прокуратура проверяет ход реконструкции.

Кабира Гасанова