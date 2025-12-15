Травмированный в октябре защитник «Локомотива» вышел на лед

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Андрей Сергеев впервые после травмы вышел на лед с командой. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Сергеев получил травму в ходе игры 6 октября против санкт-петербургского СКА. Нападающий и капитан соперника Сергей Плотников, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец отправился в раздевалку.

9 октября клуб сообщил, что восстановление защитника займет несколько месяцев. Андрей Сергеев был внесен в список травмированных до конца сезона.

Ярославский ХК «Локомотив» 16 декабря после паузы в регулярном чемпионате КХЛ сыграет на домашней арене с минским «Динамо». «Железнодорожники» занимают второе место в Западной конференции с 48 очками.

Алла Чижова