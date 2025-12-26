Илья Обабков заявил о планах сократить число проректоров УрФУ

Вуз, который решил быстро и бурно развиваться, не может иметь большое число проректоров, рассказал в интервью «Ъ-Урал» и.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков. Он подчеркнул, что в вузе ищут модель управления, которая будет отвечать динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов. «Проректор является владельцем соответствующей основной политики вуза, если этого нет, а закреплены только функции сервисного характера, то стоит продолжить работу на других должностях с иными полномочиям»,— пояснил господин Обабков.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

И.о. ректора отметил, что в 2025 году в УрФУ уделили основное внимание изменениям в «учебном блоке», в рамках которых был создан «сильный проректор» по образовательной деятельности, должность которого занимает Олег Обухов. «Поэтому в декабре университет не стал продлевать контракт с проректором по магистратуре и в целом упразднили эту должность. В новой модели высшего образования, которую видит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, понятия "магистратура" нет»,— добавил Илья Обабков.

По словам господина Обабкова, значительным изменениям пока не подвергся блок «наука». «Каждый наш шаг выверен — нужно быть осторожным с точки зрения социальных моментов и риска потери управления. Университеты очень устойчивые структуры в мире, некоторым из которых 300-400 лет или больше, поэтому они не для резких изменений»,— сказал он.

До назначения директора ИРИТ-РТФ Ильи Обабкова на должность и.о. ректора УрФУ в мае в руководстве вуза работали три первых проректора, шесть проректоров и два директора. По итогам приемной кампании в октябре в отставку ушли директор по образовательной деятельности Сергей Князев и проректоры Дмитрий Лоевский (по воспитательной работе), Алексей Фаюстов (по информационной политике). В декабре пост проректор оставила Наталья Андрейченко (по магистратуре).

По итогам 2025 года в руководстве УрФУ продолжают работать президент вуза Виктор Кокшаров, три первых проректора, пять проректоров и один директор.

Василий Алексеев