На Дону предприятие оштрафовали за нарушение правил хранения ветпрепаратов

В Ростовской области суд постановил оштрафовать за нарушение правил хранения ветеринарных лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В сентябре 2025 года специалисты ведомства провели инспекционный визит в отношении фирмы, которое занимается фармацевтической деятельностью, включая розничную продажу препаратов.

В отношении компании составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и выдали предписание об устранении нарушений. Штраф для юрлиц по данной статье может достигать до 40 тыс. руб. Материалы дела направили в суд для рассмотрения и привлечения юридического лица к административной ответственности.

Константин Соловьев