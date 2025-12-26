Из-за снегопада в Москве задержаны рейсы в Сочи и Краснодар

Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов, в том числе по направлениям Сочи и Краснодар. По данным аэропортов и онлайн-табло, изменения в расписании затронули рейсы нескольких авиакомпаний в южные города.

На вылет в Москву задерживаются рейсы авиакомпании «Победа» с обновленным временем отправления в 9:10, 13:25 и 15:10, «Аэрофлота» — в 14:35, «Уральских авиалиний» — в 18:00, а также авиакомпании «Сибирь» — в 16:30. С опозданием в аэропорт Сочи прибывают рейсы из Москвы авиакомпаний «Уральские авиалинии» — в 12:25 вместо 8:25 и в 16:10 вместо 13:25, «Аэрофлот» — в 10:16 вместо 10:05 и в 13:35 вместо 12:20, а также «Победа» — в 12:25 вместо 11:50, в 12:45 вместо 12:35 и в 14:25 вместо 13:35.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, задержки также зафиксированы на маршрутах между Краснодаром и Москвой. Всего изменено расписание четырех рейсов, три из которых приходятся на вылеты.

На фоне неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах задержаны десятки рейсов. По состоянию на 5:00 мск в аэропорту Шереметьево с полуночи были задержаны более 20 рейсов на вылет и 54 на прилет. Во Внуково задержки затронули 35 рейсов на вылет и 31 на прилет, в Домодедово — 27 прибывающих рейсов.

В пресс-службе аэропорта Внуково вечером 25 декабря сообщили, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, при этом возможны задержки из-за проведения противообледенительной обработки воздушных судов и очистки взлетно-посадочных полос от снега. В аэропорту Жуковский пояснили «РИА Новости», что корректировки расписания связаны не с погодой, а с поздним прибытием самолетов из аэропортов вылета.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупреждал о снегопаде и метели в Москве вечером в четверг, 25 декабря. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, к вечеру следующего дня в Москве и области может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

Мария Удовик