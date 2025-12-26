Рейсы Москва—Сочи задерживаются из-за снегопада в столице

Сильный снегопад в Москве привел к массовым задержкам авиарейсов, в том числе на направлениях между столицей и Сочи. По данным аэропортов и онлайн-табло, изменения в расписании затронули как вылеты из Сочи в Москву, так и прибытие рейсов из столичного региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

На вылет в Москву из аэропорта Сочи задерживаются рейсы авиакомпании «Победа» с новым временем отправления 9:10, 13:25 и 15:10, рейс «Аэрофлота» на 14:35, «Сибири» на 16:30, а также «Уральских авиалиний» на 18:00. С опозданием также ожидается прибытие в Сочи ряда рейсов из Москвы. Самолеты «Уральских авиалиний» прибудут в 12:25 вместо 8:25 и в 16:10 вместо 13:25, рейсы «Аэрофлота» — в 10:16 вместо 10:05 и в 13:35 вместо 12:20. У «Победы» зафиксированы задержки с прибытием в 12:25 вместо 11:50, в 12:45 вместо 12:35 и в 14:25 вместо 13:35, следует из данных онлайн-табло.

На фоне неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах задержаны десятки рейсов. В Шереметьево с полуночи к 5:00 мск было задержано более 20 рейсов на вылет и 54 — на прилет. Во Внуково задержки коснулись 35 рейсов на вылет и 31 на прилет, в Домодедово — 27 прибывающих рейсов.

В пресс-службе Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, однако возможны задержки из-за противообледенительной обработки воздушных судов и очистки взлетно-посадочных полос от снега. В аэропорту Жуковский отметили, что изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов из аэропортов вылета.

Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде и метели в Москве и области. По оценкам специалистов, к вечеру 26 декабря в регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Мария Удовик