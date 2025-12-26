Российский союз промышленников и предпринимателей призвал расширить меры поддержки туристической отрасли Анапы, которая потеряла более половины турпотока из-за чрезвычайной ситуации с танкерами в Керченском проливе. Участники рынка единодушно заявляют о полном провале сезона и опасаются того же — в следующем. По их мнению, уже принятых государством мер поддержки недостаточно. Представители турбизнеса просят полную отмену курортного сбора для гостей, мораторий на ключевые налоги для бизнеса и прямое субсидирование сохраненных рабочих мест, а детским лагерям необходимо обеспечить целевое заполнение.

По словам руководителя комиссии РСПП по туриндустрии, почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, ситуация в Анапе сопоставима с кризисом периода пандемии. «Загрузка коллективных средств размещения даже на пике сезона в среднем не превышала 46%, а детских лагерей — 42%», — отметил он. Доходы предприятий упали более чем вдвое.

Власти на всех уровнях уже приняли комплекс мер для поддержки пострадавшей туристической отрасли. В апреле правительство выпустило постановление №466, предоставляющее отсрочки по уплате земельного налога, налога на имущество и страховых взносов.

Парламент в июне внес поправки в бюджет, направив 1,7 млрд руб. на помощь туриндустрии Анапы. Региональные и муниципальные власти в мае приостановили взимание туристического сбора до конца года, а также выделили средства на микрозаймы для предприятий отрасли.

Предполагается, что действие этих мер, включая положения постановления №466, будет продлено в той или иной форме на следующий год. Однако участники рынка выразили мнение, что принятых мер явно недостаточно для восстановления туристической индустрии.

«Ситуация сложилась тяжелая, и помощь просто необходима. Это вопрос выживания. Я бы предложил ввести на 2026 год полную отмену курортного сбора для гостей, мораторий на ключевые налоги для бизнеса и прямое субсидирование сохраненных рабочих мест»,— говорит заместитель председателя комитета по туризму ККО «Опора России» Кирилл Ирченко.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, месяц продаж в рамках раннего бронирования на 2026 год показал снижение по числу туристов на 60%, а по числу ночевок на 75%.

«Это более объективный показатель, который показывает, что туристы стали брать меньше ночевок. В целом спрос не увеличился по сравнению с прошлым годом, когда произошла катастрофа, показатели грустные»,—отмечает эксперт. Как считает собеседник издания, если ситуация с турпотоком повторится, анапский бизнес ее не переживет. «Это не фигура речи. Турбизнес там сейчас убыточный, а он является градообразующим для Анапы. Масштаб помощи абсолютно не соответствует потерям бизнеса, который лишился половины дохода (а это 50 млрд руб.)»,— поясняет гсоподин Ромашкин.

По словам эксперта, туристы уже выигрывают суды о возврате купленных туров, а поскольку у отелей нет средств на возврат, им начисляются пени и штрафы. «Анапе нужна отсрочка по исполнению обязательств, льготные кредиты, и региональной помощи явно недостаточно»,— говорит Сергей Ромашкин.

Председатель ассоциации детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов считает текущую ситуацию хуже прошлогодней. «Если в 2024 году лагеря показали успешные результаты и имели экономическую стабильность, то 2025 год они встречают с накопленными долгами. По итогам 2025 года не удалось достичь порога рентабельности, а по целевым путевкам она составила 40%. Режим ЧС создает дополнительные препятствия для работы учреждений. Лагерям приходится расторгать уже заключенные договоры, а оформление новых контрактов становится невозможным. Формально нам не запрещено работать, но ни регионы, ни физлица не приобретают сейчас путевки»,— пояснил господин Гаврилов.

Представитель отрасли отметил, что у лагерей есть эпидемиологическое заключение о безопасности отдыха при условии запрета на морское купание. Альтернативой могут служить бассейны, аквапарки и оздоровительные программы.

«В сухом остатке: край помог и помогает, федеральная помощь в виде целевых путевок в некотором роде спасла ситуацию. На следующий сезон, либо нужно снять ограничения по купанию, либо обеспечить лагеря целевыми путевками»,— говорит Артем Гаврилов.

На совещании в РСПП предложили ввести мораторий на банкротства гостиниц, санаториев, детских лагерей и туркомпаний. Также организация выступает за предоставление налоговых и кредитных каникул, снижение страховых взносов до 15% и беспроцентные кредиты на пополнение фонда оплаты труда.

Елена Турбина