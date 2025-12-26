Отопление в 30 домах Краснодара временно отключили из-за аварии на котельной

В Краснодаре на котельной, расположенной по адресу улица Бакинская, 5, проводятся экстренные ремонтные работы в связи с техническим нарушением на тепловой сети. В результате аварийной ситуации отопление временно отключено в 30 многоквартирных жилых домах, сообщает «Краснодартеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

По информации коммунальных служб, причиной отключения стало резкое снижение давления в системе теплоснабжения, предположительно вызванное порывом на магистральной сети. Вследствие этого сработала автоматическая защита, и котельная была остановлена.

В настоящее время специалисты проводят комплекс аварийно-восстановительных мероприятий. Для локализации повреждения перекрыты все направления подачи теплоносителя от котельной. Одновременно выполняется опрессовка внутреннего контура объекта с целью исключения неисправностей основного оборудования. После завершения проверки планируется поэтапная подача теплоносителя на участки сети для точного определения места утечки.

Работы ведутся в усиленном режиме. На месте находится руководство района, которое координирует действия аварийных служб для оперативного устранения последствий аварии. В ликвидации нарушения задействованы старший мастер, аварийная бригада, специализированная лаборатория по поиску утечек, а также экскаватор и грузовая техника.

Сроки восстановления теплоснабжения будут определены и доведены до жителей после локализации порыва. Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Мария Удовик