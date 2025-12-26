Ски-пассы в горах Сочи за год подорожали на 5–10%

Загрузка курорта «Красная Поляна» на период новогодних каникул в настоящее время превышает 65%. Пиковый спрос приходится на даты с 31 декабря 2025 года по 5 января 2026 года и уже приближается к уровню 75%. С учетом динамики прошлых лет ожидается, что к праздничным датам загрузка может вырасти до 90%. Темпы бронирования оцениваются как стабильные, при этом в 2025 году на 15% увеличилось число заездов после 5 января, что связано с продленным периодом новогодних каникул, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Средняя продолжительность проживания в отелях категорий 4* и 5* составляет около четырех ночей, в апартаментных комплексах — порядка пяти ночей. Курорт располагает объектами размещения различных ценовых категорий. В период новогодних праздников стоимость проживания составляет от 12,6 тыс. руб. в сутки на человека в апартаментах, от 13,2 тыс. руб. — в отелях категории 4* и от 28,5 тыс. руб. — в гостиницах уровня 5*.

Стоимость ски-пассов в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года установлена на уровне 5,3 тыс. руб. за дневной взрослый билет и 3 тыс. руб. — за детский. Вечерний ски-пасс обойдется в 3,2 тыс. руб. для взрослых и 2,4 тыс. руб. для детей. Семейный билет для двух взрослых и двух детей стоит 13,6 тыс. руб. В сравнении с прошлым сезоном рост цен на ски-пассы оценивается в пределах 5–10%.

На курорте завершены все основные мероприятия по подготовке инфраструктуры к зимнему сезону. В предыдущем сезоне была введена в эксплуатацию новая ветка искусственного оснежения, которая позволяет раньше открывать трассу Восточная на участке от отметки 1,4 тыс. до 900 м над уровнем моря, а также продлевать период катания в этой зоне.

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, текущий зимний сезон в Сочи формируется неравномерно. Прибрежный кластер демонстрирует рост турпотока на уровне 3–4%, тогда как горнолыжный сегмент временно снизился на 8–10%. Такое расхождение он связывает с поздним стартом сезона катания и зависимостью спроса от погодных условий и наличия устойчивого снежного покрова.

Эксперт отмечает, что ценовой фактор остается одним из ключевых ограничителей спроса. По его оценке, рост стоимости отдыха за год составил в среднем 7–8%, то есть на уровне инфляции, однако даже до повышения цены на отдых в Красной Поляне оставались высокими. Курорт продолжает удерживать статус самого дорогого горнолыжного направления в России.

В целом участники рынка ожидают умеренный рост зимнего сезона в Сочи. При благоприятных погодных условиях и равномерном распределении туристического потока прирост по итогам сезона может составить 3–5%. В то же время курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» ранее сообщили о переносе старта сезона из-за теплой погоды, уточнив, что окончательные сроки будут определяться с учетом высоты снежного покрова.

Мария Удовик