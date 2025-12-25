Заслуженный артист РСФСР Станислав Гронский скончался в Краснодаре

Кубанский актер Станислав Гронский скончался в возрасте 88 лет, об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы.

Фото: пресс-служба Краснодарского академического театра драмы

Заслуженный артист РСФСР Станислав Гронский проработал в театре драмы Краснодара более 60 лет. Его запомнили по ролям Берлиоза и Каифа в «Евангелии от Воланда» по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», также Гронский играл Леонидика в спектакле «Мой бедный Марат», Балтазара Балтазаровича Жевакина в «Женитьбе» Гоголя и множество других ролей. В пресс-службе Краснодарского академического театра драмы подчеркнули, что Гронский не просто играл судьбы, а «проживал их, отдаваясь каждой без остатка».

Станислав Иосифович получил почетное звание заслуженного артиста РСФСР в 1988 году. Под его началом был создан народный ТЮЗ, запущен конкурс театральных капустников «Хохот Пегаса», основан Молодежный театр. Именно там Станислав Гронский стал первым художественным руководителем.

Станислав Гронский награжден орденом Дружбы, премией народного артиста СССР Куликовского, Волковской премией и рядом медалей.

Прощание с артистом пройдет 29 декабря в 12:00 в траурном зале Славянского кладбища.

София Моисеенко