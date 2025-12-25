На Дону нарушение правил печного отопления привело к смерти пенсионера

В пос. Вороново Ростовской области произошел пожар в частном доме. Возгорание на площади 64 кв. м потушили шесть сотрудников МЧС, прибывших на двух автоцистернах. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего 70-летнего владельца жилища. По предварительной версии дознавательной службы, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.

«Проверяйте тягу в печи и герметичность системы, устанавливайте искрогаситель, своевременно чистите дымоход, используйте сухие дрова»,— напомнили сотрудники МЧС в сообщении.

Валентина Любашенко