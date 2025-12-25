В новогодние праздники из Ярославля в Пермь запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания «РусЛайн» выполнит новогодние рейсы по маршруту Ярославль – Пермь. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе АО АК «РусЛайн».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вылеты запланированы на 6 и 8 января, вторник и четверг. Из Ярославля вылет в 14:40, из Перми — в 19:15. Время в пути составит 1 час 45 минут. Стоимость билетов — от 3,5 тыс. руб.

Полеты будут осуществляться на 50-местных Bombardier CRJ100/200.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «РусЛайн» продлил регулярные рейсы из Перми в Ярославль до 27 марта 2026 года.

Алла Чижова