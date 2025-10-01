Полеты из Ярославля в Пермь продлили до конца марта

Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы из Перми в Ярославль до 27 марта следующего года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям, сообщили в авиакомпании.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 3,5 тыс. руб. Напомним, программа полетов между Пермью и Ярославлем стартовала 18 июля 2025 года и должна была завершиться 24 октября. В сентябре полеты продлили до конца 2025 года.

Также до 27 марта «РусЛайн» будет осуществлять полеты из Ярославля в Москву (пятница, воскресенье) и Санкт-Петербург (вторник, четверг, воскресенье). Рейсы выполняются на самолетах Bombardier.

Антон Голицын