Донская ГАИ предложила три маршрута объезда пробки на трассе М-4

На федеральной автомагистрали «М-4 Дон» в северной части Ростовской области возник многокилометровый затор. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, пробка образовалась на участке между 930 и 947 километрами трассы. Для удобства автомобилистов полиция предложила несколько альтернативных маршрутов.

Первый вариант предусматривает съезд на 931 километре около Каменска-Шахтинского. Далее путь пролегает по автодороге «Р-260» через х. Волченский, Гуково и Зверево.

Второй маршрут начинается на 937 километре «М-4» с выездом на ту же дорогу «Р-260». Дальнейшее направление аналогично первому варианту через перечисленные населенные пункты.

Третий альтернативный путь стартует на 944 километре рядом с пос. Обуховский. Оттуда необходимо проехать через микрорайон Лиховской, затем через Зверево и Гуково. Возвращение на магистраль возможно на 960 или 965 километре.

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей заранее продумывать маршрут, учитывая информацию о заторе и выбирая обходные направления. «Это позволит избежать продолжительных задержек. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения и следить за указателями», — говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко