Ярославские старые трамваи отправятся в Бийск

«Яргорэлектротранс» продаст 20 трамвайных вагонов 2007 года выпуска МУП «Бийскгортранс». Об этом сообщил руководитель ярославского предприятия Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

«Яргорэлектротранс» стал единственным участником закупки новых трамваев для нужд Бийска Алтайского края. Доставка транспорта ожидается весной 2026 года, сообщает газета «Бийский рабочий». «Ъ-Ярославль» господин Пырлог сообщил, что ярославское предприятие получит за вагоны 46 млн руб. Трамваи продают в связи с полным обновлением парка вагонов в рамках концессии.

«Полученные от продажи средства позволят предприятию АО "ЯрГЭТ" вложиться в покупку современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом»,— написал Денис Пырлог.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские власти планируют объявить закупку 16 новых троллейбусов на автономном ходу, которые смогут проезжать до 30 км без контактной сети.

Алла Чижова