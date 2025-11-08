В Ярославле купят 16 новых троллейбусов

В Ярославле в этом году планируют объявить закупку 16 новых троллейбусов на автономном ходу, которые смогут проезжать до 30 км без контактной сети. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это повысит надежность перевозок и позволит расширить маршрутную сеть. Уже сегодня такой троллейбус проходит испытания на маршруте №4»,— написал господин Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что три-четыре новых троллейбуса купят на деньги, вырученные с продажи старых трамвайных вагонов. Еще девять троллейбусов, приобретенных в 2024 году, планируют оснастить дополнительным оборудованием, обеспечивающим запас автономного хода до 20 км, сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог. По его словам, производители готовы к реализации проекта, старт которого запланировали на 2026 год.

Алла Чижова