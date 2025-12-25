Электронная музыка, карнавальное шествие и сюрпризы

Встречаем Новый год — на горнолыжном курорте.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Российские курорты подготовили насыщенные новогодние программы: от фестивалей электронной музыки до иллюзионных шоу. Такое разнообразие развлечений вызывает интерес туристов. Так, загрузка в отелях курорта «Архыз» на новогодние праздники уже превысила 90%. По данным министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской, основной поток туристов в республику формируют всесезонные туристско-рекреационные кластеры, включая «Архыз». «По версии национальной премии “Горы России”, ВТРК “Архыз” признан лучшим горнолыжным курортом России в 2023 и 2025 годах, а также стал лауреатом в номинации “Горнолыжный курорт” среди лучших туристических направлений года по версии Russian Traveler Awards»,— рассказали в минтуризма. Горнолыжный сезон в Сочи стартует в декабре: власти курорта ожидают на новогодние и рождественские каникулы до 280 тыс. туристов.

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии гостей ждет не просто зимний отдых, а полное погружение в атмосферу современной сказки — с электронной музыкой, световыми инсталляциями и анимационными шоу на фоне величественных Кавказских гор.

Центральным событием праздничной программы станет фестиваль электронной музыки «Новогоднее Сияние», который объединит традиционное ощущение зимнего волшебства и современные ритмы ведущих диджеев страны. Мероприятие пройдет в формате open-air и станет ключевой точкой новогодней ночи на курорте. Организаторы обещают масштабную световую и звуковую постановку, синхронизированную с фейерверком над горными вершинами.

Особое внимание уделяется гостям всех возрастов. Для детей на курорте подготовлена насыщенная программа: профессиональные аниматоры проведут квесты, мастер-классы и тематические представления. Не обойдется и без уличного театра, который представит серию интерактивных перформансов, вдохновленных фольклором и современным арт-движением.

В этом сезоне инструкторы горнолыжной школы «Три вершины» тестируют новую экипировку в реальных условиях кавказских склонов. Гости курорта могут записаться на индивидуальные или групповые занятия, чтобы не только улучшить технику катания, но и получить экспертные рекомендации по выбору лыж, ботинок и другого снаряжения от сертифицированных специалистов.

«Мы стремимся сделать новогодние каникулы на “Архызе” максимально насыщенными, — отметили в пресс-службе курорта «Архыз». — Это время, когда важно совместить яркие впечатления, безопасное катание для взрослых и детей, не забывая о комфорте и качестве экипировки».

С учетом роста популярности внутреннего туризма и усиленного инвестиционного интереса к горнолыжной инфраструктуре Северного Кавказа, «Архыз» в этом году ожидает рекордный поток гостей — как из регионов России, так и из стран ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Ежедневно с 31 декабря по 12 января на Курорте Красная Поляна гостей будет ждать анимационная программа: конкурсы, квесты, зимние забавы и концерты на главной площади. В новогоднюю ночь курорт предлагает выбор из тринадцати банкетов – в том числе, в ресторанах «Брунелло», «Баффет» и «Бумеранг». В отеле «Риксос Красная Поляна Сочи» гостей ждут выступления Sevak и Sogdiana.

Игорная зона «Красная Поляна» на протяжении всех новогодних каникул предложит специальные программы с музыкальными шоу и розыгрышами, а также ежедневные концерты популярных исполнителей в RED ARENA.

Насыщенная анимационная программа в течение праздничных дней ждет гостей и на побережье: так, в «Сочи Парке» откроется Усадьба Деда Мороза, пройдут парады и представления, а премьерой сезона «Новогодние чудеса» станет иллюзионное шоу «Невозможное возможно».