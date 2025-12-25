«Цирковое шоу», балет и матч «Сочи — СКА»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить балет, цирковое шоу и хоккейный матч. А еще — можно сходить с детьми на премьеру мультфильма. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Какие спектакли посетить

26, 27 и 28 декабря на сцене Зимнего театра покажут балет «Щелкунчик». «Это не просто новая редакция классического балета. Весь спектакль сочинен заново хореографом-постановщиком Юрием Григоровичем, все композиции и танцы оригинальны»,— сказано в аннотации. Театр-постановщик — Краснодарский театр балета Юрия Григоровича.

Стоимость билета — от 1700 руб. (6+)

27 и 28 декабря в Сочинском цирке пройдет шоу «Цирк в гостях у сказки». «С первых мгновений зрители программы переносятся в сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка, путешествуя по миру и принося праздник в каждый уголок планеты, попадают на родину Снегурочки, где коварная колдунья Аида похищает волшебный посох Деда Мороза и хочет лишить детей Нового года, прячась в книгах русских писателей. Вместе со Снегурочкой и ее помощником зрители отправляются на поиски посоха по страницам произведений русских классиков. На своем пути они встретят сообразительного шимпанзе, ловких лемуров, дикобразов, ламу, ярких попугаев ара и величественных лошадей»,— говорится в описании. Театр-постановщик — Сочинский цирк.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

27 декабря в 19:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» Музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина представит новое прочтение оперы «Травиата» Джузеппе Верди. «”Травиата” — одна из первых в мировой оперной литературе лирико-психологических опер — интимная драма сильных и глубоких чувств. Современный сюжет, простота и обыденность интриги позволили Верди создать подлинно реалистическое произведение, поражающее своей правдивостью. Эта опера о страшной, изматывающей, всепоглощающей страсти, которая способна не только подняться до уровня настоящей любви, истинной жертвенности, но и разрушить человеческие жизни и судьбы»,— сказано в аннотации. Режиссер оперного спектакля — Наталья Индейкина.

Стоимость билета — от 1750 руб. (12+)

28 декабря в 19:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» Музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина представит всемирно известную оперетту австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь». «За музыкальную часть в постановке театра отвечает музыкальный руководитель проекта, маэстро Фабио Мастранджело, который не только дирижирует оркестром Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина “Северная Симфония”, но и принимает непосредственное участие в спектакле»,— сказано в описании. Режиссер-постановщик — Василий Заржецкий.

Стоимость билета — от 2150 руб. (12+)

Что смотреть в кино

26, 27 и 28 декабря в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином». «Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не всё коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию»,— сказано в аннотации. Режиссер — Дарина Шмидт.

Стоимость билета — от 265 руб. (6+)

Куда сходить еще

26 декабря в 16:00 в камерном зале концертного центра «Сириус» состоится лекция музыковеда Ярослава Тимофеева о зимней музыке русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

26 декабря в 19:00 в камерном зале концертного центра «Сириус» пройдет вторая лекция Ярослава Тимофеева. Его выступление будет посвящено великим русским композиторам. «Из лекции вы узнаете, как гениальные композиторы занимались музыкой в качестве хобби, почему отечественная культура тяготеет к трагедии, как соперничество двух братьев подарило нам две столичные консерватории, какую роль в истории национальной музыки сыграла прокрастинация и почему словосочетание “русский музыкант” во многих странах воспринимается так же, как “швейцарский часовщик”»,— сказано в описании.

Стоимость билета — 500 руб. (6+)

28 декабря в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — СКА».

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

