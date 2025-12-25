Большой концерт, «Дядюшкин сон» или деревянный человек

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости южной столицы смогут посетить джазовые и симфонические концерты, посмотреть праздничные спектакли и кинофильмы, поучаствовать в детективном квесте. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

26 декабря в 19:00 в Ростовской филармонии — «Большой новогодний концерт». В программе — симфонии, народные напевы, эстрадные и джазовые композиции. Праздничное настроение зрителям помогут создать солисты филармонии и ее коллективы — «Легенда», «Донцы», «Классик-концерт», «Амазонки».

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

27 декабря в 18:00 в Областном доме народного творчества — шоу «Тот самый огонек». Зрители услышат знакомые мелодии, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией вечера станет выступление симфонического оркестра «Вива».

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

28 декабря в 19:00 на сцене Музыкального театра — эстрадный концерт «Мелодии новогодней ночи». Это — ежегодное мероприятие, на котором артисты музтеатра представляют наиболее интересные номера сезона: сцены из оперных и балетных спектаклей, оперетт и мюзиклов.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

28 декабря в 20:00 в «Пересвет-Арене» — новогодняя программа от симфо-группы Teodor. Этот профессиональный инструментальный коллектив специализируется на «кроссовере» (сочетании элементов академической и поп-музыки). Используя классические инструменты и цифровые технологии, музыканты придают новое звучание известным поп-, рок- и рэп-композициям.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

26 декабря в 18:30 на малой сцене театра драмы им. Максима Горького — «Дядюшкин сон». Забавная светская зарисовка по произведению Федора Достоевского. В провинциальном городке Мордасове появляется князь К. — почтенный и весьма состоятельный аристократ. Его появление моментально становится событием, поскольку князь — «лакомый кусок» для местных невест. Особенно для Зины Москалевой — девушки видной и юной.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

27 декабря в 19:00 в Молодежном театре — музыкальный спектакль «Гранд-отель "1000 и одна ночь"». Гранд-отель готовится принять мировых музыкальных звезд. Изысканные интерьеры станут площадкой для грандиозного новогоднего концерта, который будет транслироваться в прямом эфире для миллионов телезрителей.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

28 декабря в 18:30 в театре драмы им. Максима Горького — «Русские горки». По замыслу организаторов шоу — это «калейдоскоп ярких музыкальных номеров, призванных раскрыть всю глубину и красоту русской культуры».

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы сказки «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Однажды к Карло попал волшебный ключ, исполняющий желания. Одинокий старик мечтал о сыне, и его желание почти сбылось, когда из полена «родился деревянный человек». Папе Карло Буратино решил доказать, что он — настоящий сын. Для этого главный герой отправляется в долгое и опасное путешествие.

Стоимость билетов — от 420 руб. (0+)

Еще одна премьера — «Театр в кино: Щелкунчик». Фильм создан к 285-летию Академии Вагановой, прославившей русский классический балет на весь мир. Кинокартина построена так, чтобы балет «Щелкунчик» на сцене Государственного Кремлевского дворца, в хореографии Василия Вайнонена, органично сочетался с мультимедийными декорациями.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Следующая новинка — комедия «Чебурашка 2». На праздновании дня рождения Сони, куда были приглашены Гена и Чебурашка, он случайно портит праздник. Для того, чтобы избежать неприятностей, Чебурашка, Соня и Гриша тайно отправляются в горы. Там отважных путешественников ждут живописные пейзажи и захватывающие приключения.

Стоимость билетов — от 480 руб. (0+)

Чем еще можно заняться

С 26 декабря с 16:00 в пространстве Quest Stars — сверхсложный нестрашный квест «Шерлок Холмс». В программе — 35 электронных логических загадок, скрытые ходы и потайные двери «для полного погружения» в тему. Искусственный камин позволит создать атмосферу увлекательной детективной игры.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

