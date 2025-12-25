Новогодний джаз, «Щелкунчик» и хиты Валерия Меладзе

В эти выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра поставят спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

26 декабря в 18:00 на концертной площадке «Кроп Арена» состоится сольный концерт одного хитмейкеров современной музыки 9mice.

Стоимость билетов – от 2549 руб. (16+)

26 декабря в 21:30 в Sgt. Peppers Bar пройдет Меладзетека. В программе вечера песни Валерия Меладзе, танцевальные хиты и Guilty Pleasure-треки.

Стоимость билетов – 500 руб. (18+)

27 декабря в 19:00 в ElBarto Bar пройдет «Квартирник» арт-платформы «FreeДом». В программе выступления главных артистов платформы.

Стоимость билетов – 0 руб. (18+)

27 декабря в 19:00 в Музыкальном театре выступит Биг-бенд Георгия Гараняна. Слушателей ждет джазовый концерт за столиками в фойе музыкального театра.

Стоимость билетов – от 1000 руб. (12+)

28 декабря в 17:00 в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки выступит заслуженный артист Краснодарского края, один из представителей джазовой сцены Илья Филиппов. Он представит программу «Новогодний джаз».

Стоимость билетов – 1500 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

26 декабря в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Варшавская мелодия». Это история о трудности выбора, о личной ответственности за решения, которые принимает человек, о роли эпохи в судьбе каждого из нас. Но магистральной темой спектакля станет тема любви, меняющая героев и их жизни.

Стоимость билетов – от 900 руб. (12+)

26 декабря в 19:00 в ДК железнодорожников покажут балет «Щелкунчик». Классическая постановка Петра Чайковского по мотивам сказки Эрнста Гофмана.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (0+)

27 декабря в 19:00 в театре «Мой» покажут спектакль по пьесе Вуди Аллена «Риверсайд Драйв». Она сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима, который назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (16+)

27 декабря в 20:30 в «Одном театре» покажут спектакль на кубанской балачке «Пахлава глупости» по рассказам Николая Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света».

Стоимость билетов – от 1000 руб. (16+)

28 декабря в 17:00 в Театре Защитника Отечества покажут спектакль «Двенадцатая ночь». Из-за страшного кораблекрушение разлучаются любящие друг друга брат и сестра — Себастьян и Виола. Они похожи друг на друга как две капли воды, поэтому, когда Виола наряжается в мужской костюм, начинается забавная путаница.

Стоимость билетов – 700 руб. (16+)

28 декабря в 17:30 в театре «Гелиос» покажут постановку «Булгаков. Сны. Бег». Спектакль пронизан философией, смыслами, образами, символизмом. Он о тех, кто был вынужден бежать от трагических событий времени.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинозалах города продолжается показ ленты «Август» — истории об августе 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Удар в спину наступающей армии способен сорвать ее продвижение. Только контрразведчики СМЕРШ могут предотвратить нападение.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для юных зрителей в кинозалах краевой столицы продолжается показ ленты «Горыныч». Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей.

Стоимость билетов – от 600 руб. (6+)

Также в кинотеатрах Краснодара показывают детский фильм «Яга на нашу голову». Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

Стоимость билетов – от 430 руб. (6+)

Вверх

Куда сходить еще

26 декабря с 10:00 в Художественном музее им. Ф.А. Коваленко будет проходить экспозиция «Русское искусство XVI-начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.

Стоимость билетов – от 50 руб. (0+)

26 декабря в 19:00 в ЦКЗ выступит Игорь Маменко. На концерте зрителей ждут новые монологи: «Стресс», «Ее величество теща», «Маньяк» и много новых монологов и анекдотов.

Стоимость билетов – от 2000 руб. (6+)

27 декабря в 14:00 в Карасунском доме культуры пройдет вечеринка в стиле 2000-х. Дресс-код: клеш, стразы, кроп-топы, яркие аксессуары и смелые образы.

Стоимость билетов – 450 руб. (12+)

27 декабря в 19:00 в Ringo Bar пройдет «Битва комиков». Как обещают организаторы, артисты «сойдутся в ожесточенной юмористической схватке» за звание самого смешного комика этой недели, и самый смешной получит 10 тыс. руб.

Стоимость билетов – 700 руб. (16+)

28 декабря в 19:00 в ЦКЗ выступит Сатья. Это популярный специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений, ведический философ и блогер с аудиторией более 4,5 млн подписчиков в соцсетях. Слушателей ждет двухчасовая лекция на тему любви, энергии и страхов.

Стоимость билетов – от 3000 руб. (18+).

Вверх