На Дону розничная торговля формирует 65% спроса на специалистов по винам

С начала 2025 года российские работодатели разместили свыше 4,6 тыс. вакансий для кавистов с медианной зарплатой 85,1 тыс. руб., что превышает общероссийский уровень на 5 тыс. руб. В Ростовской области медиана зарплатных предложений сомелье достигает 70 тыс. руб., при этом доходы специалистов могут составлять до 100 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, наибольший спрос на сомелье демонстрируют компании из Москвы — 30% от общего объема вакансий по профессии. За столицей следуют Санкт-Петербург (13% вакансий), Московская область (11%), Краснодарский край (8%). По 3% приходится на Ростовскую, Ленинградскую и Свердловскую области, а Челябинская и Воронежская области вместе с Татарстаном занимают по 2%.

Основными работодателями выступают предприятия розничной торговли — 65% от общего числа вакансий. Компании пищевой отрасли размещают 42% объявлений, сельскохозяйственные предприятия — 5%, гостинично-ресторанный бизнес — 3%.

Несмотря на востребованность профессии, аналитики фиксируют острую нехватку кадров. Большинство вакансий (73%) не требует опыта работы сомелье, четверть позиций предполагает стаж от одного до трех лет, еще 2% — от трех до шести лет.

Работодатели проявляют лояльность к образовательному уровню кандидатов. В 96% вакансий винное образование не требуется, лишь 3% позиций предполагают высшее образование, 1% — среднее профессиональное.

«Компании делают акцент на универсальных компетенциях. Наиболее востребованы навыки обучения персонала (29% вакансий), организаторские способности (28%), деловое общение (23%), умения в сфере продаж (21%), командная работа (18%). Также ценятся знание английского языка (16%), грамотная речь (16%), владение компьютером (13%) и способность работать с большими объемами информации (11%)»,— пояснили в пресс-службе платформы.

Валентина Любашенко