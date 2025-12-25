Шесть жителей Шахт осуждены за групповое разбойное нападение

Суд признал виновными шестерых жителей Шахт в групповом разбойном нападении на 24-летнего мужчину и назначил им наказания от полутора до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ростовской области, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Шестеро жителей региона признаны виновными в преступлении по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 23 июня 2024 года обвиняемые, среди которых трое несовершеннолетних, на ул. Садовой в Шахтах действовали группой по предварительному сговору. Они нанесли 24-летнему местному жителю множественные удары руками и ногами по разным частям тела, после чего украли у него часы, наушники, ювелирные изделия и парфюм общей стоимостью свыше 20 тыс. руб.

Совершив преступление, злоумышленники скрылись с места происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, один из фигурантов, вовлекший несовершеннолетних в осуществление разбоя — признан виновным в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По приговору суда пятеро соучастников получили наказания в виде лишения свободы на срок от одного года шести месяцев до пяти лет одного месяца. Одному из соучастников назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком три года.